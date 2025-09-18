Песков сообщил Life.ru сроки ежегодной прямой линии Путина

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится в декабре 2025 года и будет объединена с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту Life.ru из Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — ответил представитель Кремля на вопрос автора телеграм-канала «Юнашев Live». Но уточнять точную дату проведения мероприятия он не стал.