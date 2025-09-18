Владимир Путин
18 сентября, 05:53

Песков сообщил Life.ru сроки ежегодной прямой линии Путина

Песков: Прямая линия Путина планируется в декабре

Путин на прямой линии 2024 года. Обложка © Life.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится в декабре 2025 года и будет объединена с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту Life.ru из Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — ответил представитель Кремля на вопрос автора телеграм-канала «Юнашев Live». Но уточнять точную дату проведения мероприятия он не стал.

Последняя «Прямая линия» прошла 19 декабря 2024 года. Она также была совмещена с большой пресс-конференцией. По данным организаторов, в адрес президента поступило свыше двух миллионов обращений. Главные темы вопросов касались социально-экономической ситуации, здравоохранения, поддержки семей, а также спецоперации и международной обстановки. Путин уже поручил начать подготовку к очередной «Прямой линии».

Обнародованы новые фрагменты прямой линии Путина с жителями Украины
