Обнародованы новые фрагменты прямой линии Путина с жителями Украины

Журналист ВГТРК Павел Зарубин вновь опубликовал кадры архивной трансляции прямой линии президента России Владимира Путина с участием жителей Украины. Мероприятие проходило в 2004 году.

Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами Украины в 2004 году. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Украинцы задавали Путину вопрос о том, планируют ли российские власти создать или поддержать политическую силу, основной целью которой было бы максимальное сближение населения РФ и Незалежной.

«Были бы счастливы, если бы такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей. Но инициировать и поддерживать из-за рубежа политические силы внутри Украины, особенно со стороны России, очень опасное дело, контрпродуктивное, может привести к обратному результату. Этот процесс должен идти изнутри, должен родиться внутри украинского общества», — ответил на вопрос глава государства.

Кроме того, Путин зачитал на украинском языке вопрос о цели его визита на территорию Незалежной. Политик ответил, что приехал ради участия в 60-летии освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Также украинцы задали вопрос, правда ли Путин отмечал один из дней рождений вместе с экс-президентом Незалежной Виктором Януковичем.

«Действительно, я пригласил и президента, и председателя правительства Украины в гости, они у меня были, и Виктор Фёдорович был, мы отмечали мой день рождения, они мне подарки интересные привезли. Разумеется, использовали это и для того, чтобы поговорить о делах», — подчеркнул Путин.