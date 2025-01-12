Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своём телеграм-канале архивное видео с прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами Украины. Российский лидер приезжал с визитом в Киев в 2004 в преддверии 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Владимиру Путин на прямой линии с гражданами Украины. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Визит российского лидера транслировали три национальных канала Украины. Граждане Незалежной могли бесплатно позвонить в прямой эфир и задать интересующий вопрос. Прямой эфир проходил в телевизионной студии в Киеве, и момент его начала совпал с залпами салюта.