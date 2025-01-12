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12 января, 14:28

Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами

Зарубин показал архивное видео с прямой линии Путина с гражданами Украины

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своём телеграм-канале архивное видео с прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами Украины. Российский лидер приезжал с визитом в Киев в 2004 в преддверии 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Владимиру Путин на прямой линии с гражданами Украины. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Визит российского лидера транслировали три национальных канала Украины. Граждане Незалежной могли бесплатно позвонить в прямой эфир и задать интересующий вопрос. Прямой эфир проходил в телевизионной студии в Киеве, и момент его начала совпал с залпами салюта.

Ранее Зарубин рассказал о планах Путин на этой неделе. Лидер России проведёт новое совещание по развитию Крыма и Севастополя. Кроме того, запланирован ряд международных контактов.

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Life.ru

Полина Никифорова
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