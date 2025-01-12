Крым, международные контакты и урок: Стало известно о планах Путина на этой неделе

На этой неделе президент России Владимир Путин проведёт новое совещание по развитию Крыма и Севастополя. Кроме того, запланирован ряд международных контактов. Об этом рассказал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Также у российского лидера запланировано проведение урока «Победа», который приурочен к главному событию года — 80-летию Великой Победы, а также к другим мероприятиям в рамках Года защитника Отечества. Уточняется, что подготовка к параду Победы уже идёт полным ходом.