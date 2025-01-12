Крым, международные контакты и урок: Стало известно о планах Путина на этой неделе
На этой неделе у Путина состоятся международные контакты и совещание по Крыму
На этой неделе президент России Владимир Путин проведёт новое совещание по развитию Крыма и Севастополя. Кроме того, запланирован ряд международных контактов. Об этом рассказал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Также у российского лидера запланировано проведение урока «Победа», который приурочен к главному событию года — 80-летию Великой Победы, а также к другим мероприятиям в рамках Года защитника Отечества. Уточняется, что подготовка к параду Победы уже идёт полным ходом.
Ранее глава государства поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником — Днём работника прокуратуры. Он празднуется 12 января. Путин отметил, что ведомства играют важную роль в защите прав и свобод граждан, поддержании основ конституционного строя и развитии страны.
Life.ru