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12 января, 10:29

Крым, международные контакты и урок: Стало известно о планах Путина на этой неделе

На этой неделе у Путина состоятся международные контакты и совещание по Крыму

На этой неделе президент России Владимир Путин проведёт новое совещание по развитию Крыма и Севастополя. Кроме того, запланирован ряд международных контактов. Об этом рассказал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Также у российского лидера запланировано проведение урока «Победа», который приурочен к главному событию года — 80-летию Великой Победы, а также к другим мероприятиям в рамках Года защитника Отечества. Уточняется, что подготовка к параду Победы уже идёт полным ходом.

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Ранее глава государства поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником — Днём работника прокуратуры. Он празднуется 12 января. Путин отметил, что ведомства играют важную роль в защите прав и свобод граждан, поддержании основ конституционного строя и развитии страны.

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Life.ru

Полина Никифорова
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