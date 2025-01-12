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11 января, 22:00

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником — Днём работника прокуратуры, который отмечается 12 января. Глава государства отметил важную роль ведомства в защите прав и свобод граждан, поддержании основ конституционного строя и развитии страны как правового и демократического государства.

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин подчеркнул, что российская прокуратура, существующая уже более трёх веков, прошла через разные исторические этапы, оставаясь ключевым звеном государственной системы. По его словам, благодаря профессионализму и объективности прокуроры восстанавливают нарушенные права граждан, защищают их интересы и способствуют реализации стратегических целей государства.

«Наши граждане ждут от вас твёрдой, последовательной и результативной работы. Прежде всего, по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан. Особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей», — заявил президент.

Путин также выделил другие ключевые направления работы прокуратуры: борьбу с терроризмом, экстремизмом, криминалом и коррупцией, защиту экономических интересов страны, поддержку прав предпринимателей, надзор за гособвинением в судах и природоохранную деятельность.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин через председателя Государственной думы Вячеслава Володина передал поздравление президенту Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю его вступления в должность. Мадуро будет занимать пост президента до 2031 года.

Обложка ©

Life.ru

Артём Гапоненко
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