Володин на инаугурации Мадуро передал ему поздравление от Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро со вступлением в должность от имени российского лидера Владимира Путина в ходе своей поездки в Каракас. Парламентарий принял участие в церемонии инаугурации венесуэльского лидера, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

На церемонии также присутствовали лидеры и представители стран Латинской Америки, Африки и Азии. После присяги в своём выступлении избранный президент Венесуэлы заявил, что продолжит работу на благо и в интересах народа страны.