Путин починил часы шариковой ручкой прямо на саммите ЕАЭС
Зарубин показал, как Путин починил часы шариковой ручкой на саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин отремонтировал застёжку своих наручных часов прямо во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Журналист Павел Зарубин продемонстрировал это в своём телеграм-канале, отметив, что для этого главе государства понадобилась всего лишь шариковая ручка.
Путин починил часы ручкой во время саммита. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
На кадрах видно, как во время встречи Путин расстегнул пряжку и начал разбираться с креплением. Он использовал ручку, чтобы проткнуть ремешок, прилагая усилия. Журналист отметил, что президент одновременно внимательно следил за ходом саммита. Когда выступал иранский гость, Путин взял наушник с переводчиком и продолжил заниматься часами.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь на экранах в метро и наземном транспорте будут показаны традиционное обращение Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. Перед этим в транспорте будут демонстрироваться советские новогодние фильмы и видеоролики.
Life.ru