Путин починил часы шариковой ручкой прямо на саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин отремонтировал застёжку своих наручных часов прямо во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Журналист Павел Зарубин продемонстрировал это в своём телеграм-канале, отметив, что для этого главе государства понадобилась всего лишь шариковая ручка.

Путин починил часы ручкой во время саммита. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На кадрах видно, как во время встречи Путин расстегнул пряжку и начал разбираться с креплением. Он использовал ручку, чтобы проткнуть ремешок, прилагая усилия. Журналист отметил, что президент одновременно внимательно следил за ходом саммита. Когда выступал иранский гость, Путин взял наушник с переводчиком и продолжил заниматься часами.