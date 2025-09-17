Путин поручил подготовить проведение новой Прямой линии
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к очередной «Прямой линии». Он отметил, что работа с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года» завершена.
«Знаю, что Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года", так называемой "Прямой линии"», — сказал глава государства на совещании с правительством в режиме видеоконференции.
Последняя «Прямая линия» прошла 19 декабря 2024 года. Она также была совмещена с большой пресс-конференцией. По данным организаторов, в адрес президента поступило свыше двух миллионов обращений. Главные темы вопросов касались социально-экономической ситуации, здравоохранения, поддержки семей, а также спецоперации и международной обстановки.