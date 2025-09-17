Путин поручил подготовить проведение новой Прямой линии

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к очередной «Прямой линии». Он отметил, что работа с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года» завершена.

«Знаю, что Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года", так называемой "Прямой линии"», — сказал глава государства на совещании с правительством в режиме видеоконференции.