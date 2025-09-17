Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:47

Путин поручил подготовить проведение новой Прямой линии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к очередной «Прямой линии». Он отметил, что работа с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года» завершена.

«Знаю, что Народный фронт закончил в целом работу с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года", так называемой "Прямой линии"», — сказал глава государства на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

Последняя «Прямая линия» прошла 19 декабря 2024 года. Она также была совмещена с большой пресс-конференцией. По данным организаторов, в адрес президента поступило свыше двух миллионов обращений. Главные темы вопросов касались социально-экономической ситуации, здравоохранения, поддержки семей, а также спецоперации и международной обстановки.

Политолог указал на главный смысловой момент прямой линии Путина, который ощутили не многие
Политолог указал на главный смысловой момент прямой линии Путина, который ощутили не многие
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Прямая линия с Путиным
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar