Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 02:48

Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели с помощью ИИ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Сбор вопросов граждан России для прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным стартует за две недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во время общения с ТАСС он подчеркнул, что сбор будет производиться с использованием искусственного интеллекта.

«Мы за две недели начнём сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это поможет в максимально сжатые сроки доводить до Путина «весь срез общественного мира».

Песков: В оперативной встрече Путина и Трампа пока нет потребности
Песков: В оперативной встрече Путина и Трампа пока нет потребности

Напомним, прямая линия с Путиным запланирована на декабрь 2025 года и будет объединена с большой пресс-конференцией. Подготовка к мероприятию началась 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам Дмитрия Пескова, формат данного мероприятия постоянно модернизируется для повышения его информационной насыщенности.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Прямая линия с Путиным
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar