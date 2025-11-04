Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели с помощью ИИ

Сбор вопросов граждан России для прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным стартует за две недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во время общения с ТАСС он подчеркнул, что сбор будет производиться с использованием искусственного интеллекта.

«Мы за две недели начнём сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это поможет в максимально сжатые сроки доводить до Путина «весь срез общественного мира».