Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели с помощью ИИ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Сбор вопросов граждан России для прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным стартует за две недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во время общения с ТАСС он подчеркнул, что сбор будет производиться с использованием искусственного интеллекта.
«Мы за две недели начнём сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что это поможет в максимально сжатые сроки доводить до Путина «весь срез общественного мира».
Напомним, прямая линия с Путиным запланирована на декабрь 2025 года и будет объединена с большой пресс-конференцией. Подготовка к мероприятию началась 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам Дмитрия Пескова, формат данного мероприятия постоянно модернизируется для повышения его информационной насыщенности.
