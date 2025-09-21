Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным

Формат ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным постоянно совершенствуется для повышения информационной насыщенности мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что администрация президента в ходе подготовки собирает максимальное количество обращений граждан и стремится давать живые, содержательные ответы на наибольшее число вопросов.