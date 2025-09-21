Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным
Песков: Прямая линия с Путиным станет более информативной
Обложка © Life.ru
Формат ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным постоянно совершенствуется для повышения информационной насыщенности мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным», — подчеркнул представитель Кремля.
Он уточнил, что администрация президента в ходе подготовки собирает максимальное количество обращений граждан и стремится давать живые, содержательные ответы на наибольшее число вопросов.
Песков раскрыл технологические особенности обработки обращений: для анализа поступающих вопросов активно задействуются технологии искусственного интеллекта. Кроме того, по словам пресс-секретаря, министерства и ведомства оперативно реагируют на проблемы граждан уже на этапе сбора вопросов.
К слову, «Прямая линия» с Путиным запланирована на декабрь 2025 года и впервые будет объединена с большой пресс-конференцией. Подготовка к мероприятию началась 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации.