18 сентября, 10:28

В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина Федеральному собранию

Песков: Дата послания Путина к Федеральному собранию пока не определена

Обложка © Life.ru

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена. Об этом журналистам на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По посланию пока дата не определена. Как только это произойдёт, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что сейчас ведётся лишь работа по экспертным наброскам. Основная предметная работа начнётся после того, стане известна окончательная дата оглашения.

Путин проводит совещание с правительством по развитию инфраструктуры
Ранее Life.ru рассказывал, что главная прямая линия президента России состоится и в текущем 2025 году. Конференцию Путина планируют объединить с большой пресс-конференцией и провести в декабре. Точной даты проведения мероприятия на данный момент нет.

