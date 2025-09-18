В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина Федеральному собранию
Обложка © Life.ru
Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена. Об этом журналистам на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По посланию пока дата не определена. Как только это произойдёт, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что сейчас ведётся лишь работа по экспертным наброскам. Основная предметная работа начнётся после того, стане известна окончательная дата оглашения.
Ранее Life.ru рассказывал, что главная прямая линия президента России состоится и в текущем 2025 году. Конференцию Путина планируют объединить с большой пресс-конференцией и провести в декабре. Точной даты проведения мероприятия на данный момент нет.