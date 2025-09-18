В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина Федеральному собранию

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена. Об этом журналистам на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По посланию пока дата не определена. Как только это произойдёт, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что сейчас ведётся лишь работа по экспертным наброскам. Основная предметная работа начнётся после того, стане известна окончательная дата оглашения.