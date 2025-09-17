Путин проводит совещание с правительством по развитию инфраструктуры

Президент России Владимир Путин 17 сентября проводит совещание с членами правительства. На повестке обширный круг вопросов, в том числе комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

На встрече также обсудят ключевые оперативные вопросы. Сергей Кравцов (Минпросвещения) подведёт итоги приёма в колледжи, а Валерий Фальков (Минобрнауки) — в вузы. Ирек Файзуллин (Минстрой) отчитается о результатах конкурсов по благоустройству городов. Михаил Кузнецов (ОНФ) представит отчёт по обращению граждан, поступившим в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».