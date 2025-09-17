Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:01

Путин поговорил с Моди и поздравил его с 75-летием

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проинформировал членов кабмина о телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого он лично поздравил политика с 75-летием.

Ранее пресс-служба Кремля обнародовала поздравительную телеграмму Путина, адресованную Моди. В ней он подчеркнул личный вклад индийского премьера в укрепление «особо привилегированного стратегического партнёрства» между странами и развитие взаимовыгодного сотрудничества.

«Как же так?!» Лавров объяснил оторопь Запада из-за фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
«Как же так?!» Лавров объяснил оторопь Запада из-за фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Напомним, что Владимир Путин планирует визит в Индию в декабре 2025 года. Как информировал глава российского МИДа Сергей Лавров, к поездке ведётся особенно тщательная подготовка.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Индия
  • Нарендра Моди
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar