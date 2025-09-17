Путин поговорил с Моди и поздравил его с 75-летием
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проинформировал членов кабмина о телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого он лично поздравил политика с 75-летием.
Ранее пресс-служба Кремля обнародовала поздравительную телеграмму Путина, адресованную Моди. В ней он подчеркнул личный вклад индийского премьера в укрепление «особо привилегированного стратегического партнёрства» между странами и развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, что Владимир Путин планирует визит в Индию в декабре 2025 года. Как информировал глава российского МИДа Сергей Лавров, к поездке ведётся особенно тщательная подготовка.