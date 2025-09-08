Лавров: Россия тщательно готовит визит Путина в Индию
Обложка © Life.ru
Планируемый визит президента РФ Владимира Путина в Индию до конца 2025 года подготавливается и прорабатывается тщательно. Об этом перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел России Се6ргей Лавров.
«Предстоящий до конца года визит президента РФ в Индию, а у нас ежегодные саммиты, мы готовим очень тщательно», — сказал он.
Глава МИДа подчеркнул, что подготовка визита включает всестороннее планирование встреч и участие в ежегодных саммитах с индийской стороной. Особое внимание уделяется организации переговоров и согласованию программ, чтобы визит прошёл максимально эффективно для обеих стран.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине отметил, что рад встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул важность обмена мнениями с российским и китайским лидерами. Он сообщил, что Индия ожидает визит Путина в декабре 2025 года, подчеркнув значимость двусторонних отношений и продолжения взаимодействия между странами.