Лавров: Россия тщательно готовит визит Путина в Индию

Планируемый визит президента РФ Владимира Путина в Индию до конца 2025 года подготавливается и прорабатывается тщательно. Об этом перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел России Се6ргей Лавров.

«Предстоящий до конца года визит президента РФ в Индию, а у нас ежегодные саммиты, мы готовим очень тщательно», — сказал он.