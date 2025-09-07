«На 100% совпадает»: Лавров раскрыл значение тройного рукопожатия Путина, Си Цзиньпина и Моди

Россия, Китай и Индия публично демонстрируют своё единство, что выразилось в тройном рукопожатии лидеров этих стран Владимира Путина, Си Цзиньпина, Нарендры Моди во время саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя дружеское приветствие политиков.

«Это не значит, что всё на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали своё партнёрство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы», — отметил Лавров.