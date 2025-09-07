Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 11:28

«На 100% совпадает»: Лавров раскрыл значение тройного рукопожатия Путина, Си Цзиньпина и Моди

Лавров: Тройное рукопожатие лидеров России, КНР и Индии демонстрирует единство

Обложка © kremlin.ru

Россия, Китай и Индия публично демонстрируют своё единство, что выразилось в тройном рукопожатии лидеров этих стран Владимира Путина, Си Цзиньпина, Нарендры Моди во время саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя дружеское приветствие политиков.

«Это не значит, что всё на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали своё партнёрство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы», — отметил Лавров.

Мир услышал голос России в Китае и не хочет больше гегемоний
Мир услышал голос России в Китае и не хочет больше гегемоний

Западные СМИ тоже считают, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС в китайском Тяньцзине открыто продемонстрировали своё единство. Там оказались поражены эпичным фото Путина, Моди и Си Цзиньпина.

