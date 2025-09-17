Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с 75-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с его 75-летним юбилеем. Текст телеграммы размещён на официальном сайте Кремля.

В послании российский лидер отметил, что под руководством Моди Индия достигла значительных успехов в социальной, научно-технической и других сферах. Путин подчеркнул личный вклад премьера в укрепление «особо привилегированного стратегического партнёрства» между Россией и Индией и развитие взаимовыгодного сотрудничества.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в поздравлении.