Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с 75-летием
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с его 75-летним юбилеем. Текст телеграммы размещён на официальном сайте Кремля.
В послании российский лидер отметил, что под руководством Моди Индия достигла значительных успехов в социальной, научно-технической и других сферах. Путин подчеркнул личный вклад премьера в укрепление «особо привилегированного стратегического партнёрства» между Россией и Индией и развитие взаимовыгодного сотрудничества.
«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в поздравлении.
Президент РФ также пожелал Моди здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
Напомним, президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию в декабре 2025 года. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, к поездке ведётся особенно тщательная подготовка.