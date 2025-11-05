Россия и США
5 ноября, 10:11

Песков: Путин в курсе использования ИИ при подготовке прямой линии

Президент России Владимир Путин полностью информирован о применении технологий искусственного интеллекта в процессе подготовки к ежегодной прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя организационные вопросы мероприятия.

«Это же прямая линия с президентом, это его мероприятие. Как может быть без этого», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным, объединённая с большой пресс-конференцией, намечена на декабрь 2025 года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка к мероприятию была начата 17 сентября после соответствующего поручения главы государства правительству и своей администрации, при этом формат постоянно модернизируется для повышения информационной насыщенности. Песков также добавил, что сбор вопросов от граждан России стартует за две недели до события.

