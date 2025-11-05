Песков: Путин в курсе использования ИИ при подготовке прямой линии

Президент России Владимир Путин полностью информирован о применении технологий искусственного интеллекта в процессе подготовки к ежегодной прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя организационные вопросы мероприятия.

«Это же прямая линия с президентом, это его мероприятие. Как может быть без этого», — подчеркнул представитель Кремля.