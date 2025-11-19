Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

19 ноября, 17:08

Путин заявил, что при подготовке прямой линии будут использовать российскую нейросеть

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что нейросеть «Гигачат», разработанная «Сбером», будет применена во время предстоящей «прямой линии». Об этом он сообщил журналистам в ходе посещения выставки, посвящённой искусственному интеллекту.

Как пояснил глава государства, «Сбер» создал сервис, способный анализировать поступающие от граждан обращения, классифицировать их по тематике и определять приоритетность на основе оценки социальной уязвимости заявителя.

«Будем использовать это и в предстоящей прямой линии», — пообещал Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Лидеру продемонстрировали последние достижения российских разработчиков в области искусственного интеллекта.

