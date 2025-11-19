Путин заявил, что при подготовке прямой линии будут использовать российскую нейросеть

Президент России Владимир Путин заявил, что нейросеть «Гигачат», разработанная «Сбером», будет применена во время предстоящей «прямой линии». Об этом он сообщил журналистам в ходе посещения выставки, посвящённой искусственному интеллекту.

Как пояснил глава государства, «Сбер» создал сервис, способный анализировать поступающие от граждан обращения, классифицировать их по тематике и определять приоритетность на основе оценки социальной уязвимости заявителя.

«Будем использовать это и в предстоящей прямой линии», — пообещал Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Лидеру продемонстрировали последние достижения российских разработчиков в области искусственного интеллекта.