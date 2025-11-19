«Очень красиво, спасибо»: Робот Грин станцевал для Путина на конференции по ИИ

Президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции, посвящённой искусственному интеллекту. В рамках своего визита президент ознакомился с экспозицией передовых технологических разработок, где одним из наиболее ярких эпизодов стало выступление антропоморфного робота Грина, исполнившего для него танец под русский трек.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Очень красиво, спасибо», — оценил танец робота президент.

Ранее Life.ru сообщал, как норвежская компания 1X открыла предварительные заказы на полностью автономного домашнего робота NEO с гуманоидным искусственным интеллектом. По данным создателей, NEO — это первый робот-спутник в мире, способный сделать повседневную жизнь человека удобнее. Его цена — 20 000 долларов (1 596 400 рублей) за полное приобретение или 499 долларов (39 830 рублей) при оплате каждый месяц по подписке.