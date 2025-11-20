Россия и США
20 ноября, 10:27

Кремль применяет ИИ для обработки миллионов обращений россиян на прямую линию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Кремль использует искусственный интеллект для анализа больших массивов данных, включая миллионы обращений россиян на прямую линию с президентом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, уточнив, что ИИ помогает более эффективно обрабатывать вопросы граждан.

«Для обеспечения деятельности президента [ИИ используется] в том числе… для обработки обращений наших граждан, вопросов наших граждан, число которых измеряется миллионами», — отметил он.

По словам Пескова, технологии постоянно совершенствуются и с каждым годом позволяют всё точнее систематизировать информацию. При этом сам президент России Владимир Путин в повседневной работе искусственный интеллект не использует, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать национальный план внедрения генеративного ИИ. Стратегия направлена на укрепление позиций отечественных технологий в экономике и увеличение доли искусственного интеллекта в ВВП к 2030 году. Реализация этой стратегии предполагает охват всех ключевых секторов, включая промышленность, транспорт, здравоохранение и государственное управление.

