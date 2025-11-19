Россия и США
19 ноября, 17:31

Путин поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. По его словам, это необходимо для достижения стратегических экономических показателей, включая рост вклада ИИ в ВВП к 2030 году.

«В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель: совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей», — напомнил Путин, выступая на конференции AI Journey.

Вклад ИИ в ВВП России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент подчеркнул, что план должен быть сформирован как в общенациональном масштабе, так и с учётом отраслей и регионов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил широкое распространение технологий искусственного интеллекта среди российской молодёжи. Глава государства констатировал, что подавляющее большинство молодых людей в стране активно используют нейросети и языковые модели для решения различных задач в образовательном процессе, профессиональной деятельности и повседневной жизни.

BannerImage
Анастасия Никонорова
