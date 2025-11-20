ИИ превзошёл людей и пишет половину новых статей в интернете

Анализ 65 000 страниц английского сегмента сети показал, что доля статей, созданных искусственным интеллектом, впервые сравнялась с количеством материалов, написанных людьми. Исследование Graphite продемонстрировало, что ИИ-контент уже превысил 50% новых публикаций, хотя большая часть таких статей пока не видна пользователям через Google и ChatGPT.

Рост ИИ-контента начался после выхода ChatGPT в конце 2022 года и стремительно продолжился: за следующий год доля контента в сети подскочила до 40%. При этом качество таких материалов зачастую низкое: статьи однообразные, плохо оптимизированные под поисковые системы и мало читаемые людьми. Сейчас, похоже, медиа и маркетологи начали корректировать подход, отказываясь от полного автоматизированного производства контента.

Эксперты отметили, что интернет постепенно становится совместной средой для человека и роботов, но пользователи по-прежнему ценят человеческие тексты, а низкокачественный ИИ-контент может вызвать отторжение аудитории.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать национальный план внедрения генеративного ИИ. Цель — усилить роль отечественных технологий в экономике и увеличить вклад ИИ в ВВП к 2030 году. План охватывает все ключевые отрасли, включая промышленность, транспорт, здравоохранение и государственное управление.