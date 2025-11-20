Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 21:13

ИИ превзошёл людей и пишет половину новых статей в интернете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / issaro prakalung

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / issaro prakalung

Анализ 65 000 страниц английского сегмента сети показал, что доля статей, созданных искусственным интеллектом, впервые сравнялась с количеством материалов, написанных людьми. Исследование Graphite продемонстрировало, что ИИ-контент уже превысил 50% новых публикаций, хотя большая часть таких статей пока не видна пользователям через Google и ChatGPT.

Рост ИИ-контента начался после выхода ChatGPT в конце 2022 года и стремительно продолжился: за следующий год доля контента в сети подскочила до 40%. При этом качество таких материалов зачастую низкое: статьи однообразные, плохо оптимизированные под поисковые системы и мало читаемые людьми. Сейчас, похоже, медиа и маркетологи начали корректировать подход, отказываясь от полного автоматизированного производства контента.

Эксперты отметили, что интернет постепенно становится совместной средой для человека и роботов, но пользователи по-прежнему ценят человеческие тексты, а низкокачественный ИИ-контент может вызвать отторжение аудитории.

Подавляющее число молодёжи в России широко использует ИИ, заявил Путин
Подавляющее число молодёжи в России широко использует ИИ, заявил Путин

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать национальный план внедрения генеративного ИИ. Цель — усилить роль отечественных технологий в экономике и увеличить вклад ИИ в ВВП к 2030 году. План охватывает все ключевые отрасли, включая промышленность, транспорт, здравоохранение и государственное управление.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar