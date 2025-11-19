Подавляющее число молодёжи в России широко использует ИИ, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что российская молодёжь массово использует технологии искусственного интеллекта — нейросети и языковые модели применяются ими в учёбе, работе и повседневных делах. Он отметил это, выступая на конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«В России уже подавляющее большинство молодых людей широко применяют нейросети, языковые модели для разного рода задач в учебе, в профессии и просто в повседневной жизни», — подчеркнул президент.

Путин также сообщил, что отечественная нейросеть «Гигачат», разработанная «Сбером», будет использоваться при подготовке ближайшей «прямой линии». По словам главы государства, система сможет анализировать поступающие обращения, распределять их по темам и выявлять наиболее острые запросы, ориентируясь на социальную уязвимость заявителей.