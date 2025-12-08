Путин в Индии
8 декабря, 16:40

На прямую линию с Путиным поступит около 2 млн обращений

Обложка © Life.ru

На прямую линию президента России Владимира Путина в этом году может поступить около двух миллионов обращений, сообщил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Приём сообщений стартовал 4 декабря, и к настоящему моменту уже собрано более 400 тысяч.

«Я думаю, [что по итогам приёма обращений] это будет цифра в районе двух миллионов. Ещё ни разу не было меньше. Инструменты приёма и обработки постоянно совершенствуются. Мессенджер Мах уже стал новым каналом, через который проходит большой объём обращений»,цитирует Кузнецова ТАСС.

По словам главы исполкома ОНФ, инструменты обработки постоянно улучшаются — в этом году значительный объём обращений идёт через новый мессенджер «Мах».

Ранее оператор колл-центра прямой линии главы государства рассказал, что к президенту уже обратилось большое количество пенсионеров, жалующихся на телефонных мошенников. Они просят запретить подобные звонки пожилым гражданам.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
