На прямую линию с Путиным поступит около 2 млн обращений

На прямую линию президента России Владимира Путина в этом году может поступить около двух миллионов обращений, сообщил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Приём сообщений стартовал 4 декабря, и к настоящему моменту уже собрано более 400 тысяч.

«Я думаю, [что по итогам приёма обращений] это будет цифра в районе двух миллионов. Ещё ни разу не было меньше. Инструменты приёма и обработки постоянно совершенствуются. Мессенджер Мах уже стал новым каналом, через который проходит большой объём обращений», — цитирует Кузнецова ТАСС.

По словам главы исполкома ОНФ, инструменты обработки постоянно улучшаются — в этом году значительный объём обращений идёт через новый мессенджер «Мах».

Ранее оператор колл-центра прямой линии главы государства рассказал, что к президенту уже обратилось большое количество пенсионеров, жалующихся на телефонных мошенников. Они просят запретить подобные звонки пожилым гражданам.