На прямую линию с Путиным поступают жалобы на телефонных мошенников

Пенсионеры начали обращаться напрямую к президенту Владимиру Путину, чтобы решить проблему телефонного мошенничества. Об этом в эфире Первого канала рассказал оператор колл-центра прямой линии главы государства Константин Ачмизов.

«Бабушка звонила и жаловалась на мошенников, рассказывала историю, что попала на мошенников. И просила разобраться или сделать так, чтобы больше пенсионерам не звонили вот такие люди», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что иностранные граждане получили возможность задать вопрос президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года». Для звонков из-за рубежа предусмотрены специальные номера, также вопросы принимаются на сайте moskva-putinu.ru до 19 декабря.