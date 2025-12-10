Путин в Индии
Регион
10 декабря, 20:08

Следком проверит саратовский микрорайон после жалобы на прямую линию Путина

Обложка © Telegram / Следком

Руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад по факту проверки ситуации в Саратовской области. Поводом стало обращение, прозвучавшее в рамках подготовки к прямой линии с президентом Владимиром Путиным, о длительном отсутствии горячего водоснабжения и отопления в жилых домах. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале Следкома России.

Подчёркивается, что в эфире федерального телеканала было озвучено обращение жителей микрорайона Увек, которые сообщили о серьёзных проблемах с коммунальными услугами. По данному факту следователи уже организовали процессуальную проверку по признакам состава преступления, связанного с халатностью.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Костину представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых мерах», — сказано в заявлении.

Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи Мосгорсуда, виновного в ДТП

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что для успешной борьбы с коррупцией в России необходимо не только совершенствовать законодательство и внедрять цифровые технологии, но и менять общественное сознание, формируя культуру нетерпимости к этому явлению. Глава СК отметил, что даже применение высшей меры наказания, смертной казни, не является эффективным сдерживающим фактором против коррупции

