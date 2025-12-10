Путин в Индии
10 декабря, 09:28

Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи Мосгорсуда, виновного в ДТП

Обложка © Telegram / Следком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал процедуру возбуждения уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда, который стал участником ДТП. Председатель ведомства направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление с просьбой о даче согласия на начало расследования в отношении судьи Дмитрия Гришина. Дело будет вестись по статье, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

«По результатам проверки председателем СКР Александром Ивановичем Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела», — говорится в заявлении СК.

По данным следствия, 20 апреля Гришин за рулём Land Rover, двигаясь по трассе М-8 «Холмогоры», допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Он превысил установленный скоростной режим и совершил обгон на перекрёстке, что привело к столкновению с автомобилем Reno. В результате ДТП водитель Reno и его супруга получили серьёзные травмы.
Стали известны подробности ДТП с мэром Реутова, после которого он впал в кому
Стали известны подробности ДТП с мэром Реутова, после которого он впал в кому

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения о том, что легендарный «майбах» Владимира Жириновского якобы находится в плохом состоянии после недавних ДТП. По его словам, подобные заявления не соответствуют действительности.

