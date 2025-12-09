Слуцкий опроверг сообщения о ДТП при участии «майбаха» Жириновского

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения о том, что легендарный «майбах» Владимира Жириновского якобы находится в плохом состоянии после недавних ДТП. По его словам, подобные заявления не соответствуют действительности.

Слуцкий прокомментировал сообщения о «майбахе» Жириновского, попавшего в ДТП. Видео © Life.ru

«Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Всё, что связано с памятью Жириновского, — в хорошем состоянии. И будет ещё лучше», — сказал он, подчеркнув, что у основателя партии было несколько автомобилей и все они обслуживаются должным образом.

Лидер ЛДПР напомнил, что 25 апреля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского. В ближайшие дни состоится очередное заседание оргкомитета под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. В подготовке юбилейных мероприятий участвуют федеральные ведомства и соратники политика.

Также, по его словам, завершается работа над цифровым академическим собранием сочинений Жириновского: оцифровываются книги, статьи и архивные выступления. Отдельно Слуцкий отметил развитие партийного проекта — «первого в мире политического алгоритма», созданного на основе речей и идей Владимира Жириновского.

Ранее в Сети появились сообщения, что «майбах», оформленный на внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна и используемый ЛДПР, за два месяца дважды попадал в ДТП в Москве. Последний инцидент случился 24 ноября. Борт автомобиля оказался помят, и машину временно вернули в штаб-квартиру партии.