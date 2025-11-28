Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство законному сыну

Одинцовский городской суд отказал внебрачному сыну основателя ЛДПР Владимира Жириновского — Олегу Эйдельштейну — в иске о признании права собственности на подмосковную недвижимость политика. Как сообщает сайт MK.ru, решение было вынесено в пользу официального наследника — Игоря Лебедева, сохранившего права на имущество отца.

Эйдельштейн пытался оспорить права на дом и земельный участок в деревне Дарьино, утверждая, что Жириновский передал ему это имущество по ипотечному договору. Однако суд счёл представленные доказательства недостаточными для удовлетворения иска. Даже ранее установленный юридический факт родства с политиком не повлиял на исход дела.

Параллельно продолжается правовой конфликт вокруг другого актива — автомобиля Mercedes Maybach, принадлежавшего Жириновскому. Хотя машина первоначально перешла к Эйдельштейну, впоследствии её заметили с повреждениями у здания ЛДПР. Наследник заявил о переоформлении автомобиля на один из фондов, но его попытка вернуть транспортное средство в личную коллекцию также оказалась безуспешной, завершившись судебным отказом.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в силе решение о наследстве Владимира Жириновского, отклонив апелляцию его племянниц Елены Листопадовой и Натальи Соколовой. Истцы оспаривали договор пожизненной ренты, заключенный между Жириновским и его сестрой в 2016 году, утверждая, что на момент подписания документа их мать не могла осознавать последствия своих действий. Племянницы требовали вернуть квартиру в состав наследственной массы умершей в 2020 году сестры политика.