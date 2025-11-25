Битва племянниц с сыновьями Жириновского за его наследство получила новый оборот
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу племянниц скончавшегося Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, которые судились с сыновьями политика Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом Эйдельштейном из-за наследства. О вынесенном решении сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 ноября 2025 года оставлено без изменения решение Преображенского районного суда города Москвы от 18 апреля 2025 года по иску Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны», — сказано в тексте.
Как уточняется, с 2016 года у Жириновского с его сестрой был заключён договор пожизненного содержания с иждивением (ренты). Истцы полагают, что этот договор недействителен, так как женщина якобы в момент его заключения не была способна понимать значение своих действий или руководить ими. Племянницы экс-лидера ЛДПР попросили через суд вернуть квартиру в состав наследственного имущества сестры Жириновского, умершей в 2020 году. Так как сам Жириновский также скончался, то иск был подан к его сыновьям. Суд первой инстанции встал на сторону ответчиков, сейчас судебное решение поддержано и в ходе апелляции. Разбирательства шли с 2022 года.
Напомним, в мае суд уже отклонил иск племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой. Они спорили с сыновьями Жириновского — Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом Эйдельштейном по вопросу пожизненного содержания сестры Жириновского, в обмен на которое её квартира отходила к наследникам политика.
