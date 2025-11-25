Битва племянниц с сыновьями Жириновского за его наследство получила новый оборот

Как уточняется, с 2016 года у Жириновского с его сестрой был заключён договор пожизненного содержания с иждивением (ренты). Истцы полагают, что этот договор недействителен, так как женщина якобы в момент его заключения не была способна понимать значение своих действий или руководить ими. Племянницы экс-лидера ЛДПР попросили через суд вернуть квартиру в состав наследственного имущества сестры Жириновского, умершей в 2020 году. Так как сам Жириновский также скончался, то иск был подан к его сыновьям. Суд первой инстанции встал на сторону ответчиков, сейчас судебное решение поддержано и в ходе апелляции. Разбирательства шли с 2022 года.