Суд поддержал сыновей Жириновского в споре с племянницами политика

Суд отклонил иск племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой в споре с его сыновьями Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом Эйдельштейном о пожизненном содержании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Листопадова и Соколова пытались оспорить договор пожизненного содержания с иждивением и вернуть имущество в наследственную массу, однако суд отказал им в удовлетворении исковых требований. Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года.