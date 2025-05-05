Суд поддержал сыновей Жириновского в споре с племянницами политика
Владимир Жириновский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Суд отклонил иск племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой в споре с его сыновьями Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом Эйдельштейном о пожизненном содержании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Листопадова и Соколова пытались оспорить договор пожизненного содержания с иждивением и вернуть имущество в наследственную массу, однако суд отказал им в удовлетворении исковых требований. Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года.
Ранее стало известно, что на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей продали заграничный паспорт основателя и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Стартовая цена была 100 тысяч рублей. Кто стал его новым обладателем — неизвестно.