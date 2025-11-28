Россия и США
28 ноября, 06:47

«Майбах» Жириновского попал в ДТП в Москве второй раз за два месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Легендарный «майбах» основателя ЛДПР Владимира Жириновского вновь оказался участником ДТП в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Автомобиль, принадлежавший Владимиру Жириновскому. Видео © Telegram / SHOT

Это уже второе столкновение люксового автомобиля за два месяца. Первый раз инцидент произошёл 23 сентября на Арбате — Mercedes S-класса врезался в Chery Tiggo 7 Pro Max. Машину быстро отвезли в сервис, ремонт обошёлся в 50 тысяч рублей.

Второе ДТП случилось 24 ноября около трёх часов дня: бок «майбаха» был помят. Автомобиль пока вернули в штаб-квартиру ЛДПР, в сервис ещё не сдавали. Mercedes оформлен на внебрачного сына Жириновского, — Олега Эйдельштейна, однако им пользуется партия и члены семьи. Возможно, на машине ездит и внебрачная дочь политика — Анастасия Боцан-Харченко.

Битва племянниц с сыновьями Жириновского за его наследство получила новый оборот

А ранее в Москве была выставлена на продажу бывшая резиденция Владимира Жириновского в Кузьминках площадью более 5 тысяч кв. м за 800 миллионов рублей. Комплекс включает четыре корпуса с интерьерами 1990-х годов, частный лес и парковку на 50 автомобилей.

