Стали известны подробности ДТП с мэром Реутова, после которого он впал в кому

Серьёзные травмы получил глава Реутова Филипп Науменко в результате аварии в Нижегородской области. Его машина столкнулась с КамАЗом, и в результате у чиновника зафиксированы переломы грудной клетки и височной кости. Как сообщает Mash, виновным в произошедшем считается водитель, находившийся за рулём автомобиля Науменко.

По информации Telegram-канала, ДТП произошло 7 декабря примерно в 9:25 утра на 55-м километре федеральной трассы М12. Предварительно, водитель Науменко, неверно оценив скоростной режим, совершил выезд на полосу встречного движения с целью обгона, что привело к столкновению с грузовым автомобилем КамАЗ. Оба участника ДТП, водитель легкового автомобиля и водитель КамАЗа, получили незначительные повреждения.

Глава городского округа Реутов был доставлен в Центральную районную больницу города Выксы, откуда впоследствии был эвакуирован санитарной авиацией в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. На машине Науменко числится один неоплаченный штраф за нарушение разметки или знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что Филипп Науменко впал в кому после ДТП. Медицинские специалисты в настоящее время применяют все доступные методы для стабилизации его состояния и минимизации последствий травмы.