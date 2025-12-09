Путин в Индии
Регион
9 декабря, 14:11

Глава Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП

Обложка © VK / Филипп Науменко

Глава города Реутов Филипп Науменко попал в дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован в отделение реанимации, где его состояние оценивается как критическое.

По данным источника msk1.ru, Науменко пребывает в коме, и врачи борются за его жизнь. Медицинские специалисты применяют все доступные методы для стабилизации его состояния и минимизации последствий травмы.

Слуцкий опроверг сообщения о ДТП при участии «майбаха» Жириновского

Ранее в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» в результате столкновения автомобилей Tank 300 и Lada погибли два человека. Как сообщила прокуратура, водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

