Глава Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП

Глава города Реутов Филипп Науменко попал в дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован в отделение реанимации, где его состояние оценивается как критическое.

По данным источника msk1.ru, Науменко пребывает в коме, и врачи борются за его жизнь. Медицинские специалисты применяют все доступные методы для стабилизации его состояния и минимизации последствий травмы.

Ранее в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» в результате столкновения автомобилей Tank 300 и Lada погибли два человека. Как сообщила прокуратура, водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.