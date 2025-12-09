Бастрыкин призвал изменить сознание общества, чтобы искоренить коррупцию в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что для успешной борьбы с коррупцией в России необходимо не только совершенствовать законодательство и внедрять цифровые технологии, но и менять общественное сознание, формируя культуру нетерпимости к этому явлению. Об этом он написал в своей статье для РБК.

«Всё в наших руках, и давно пора понять, что не всё продаётся и покупается, что честь, долг, семья, Родина, правда, справедливость — это вечные ценности, без которых всё остальное не имеет смысла», — отметил Бастрыкин.

Глава СК отметил, что даже применение высшей меры наказания, смертной казни, не является эффективным сдерживающим фактором против коррупции. По его словам, в государствах, где за коррупционные деяния предусмотрена смертная казнь, по-прежнему существуют индивиды, чьё стремление к незаконному обогащению не ослабевает даже перед лицом угрозы собственной жизни.

Ранее Бастрыкин заявил, что скрывать незаконно нажитые средства становится бесполезно. По его словам, за рубежом хорошо осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах, в то время как российские следственные органы постоянно расширяют инструменты борьбы с коррупцией.