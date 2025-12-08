Бастрыкин дал понять чиновникам, что прятать незаконные деньги — дело бесполезное

Скрывать незаконно нажитые средства становится бесполезно, заявил глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, за рубежом хорошо осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах, в то время как российские следственные органы постоянно расширяют инструменты борьбы с коррупцией.

«Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу», — цитирует главу СК РБК.

Тем временем государство усиливает контроль за финансовыми потоками. Банк России готовит к 2027 году платформу «Антидроп» и требует привязывать ИНН ко всем счетам, а также ужесточает меры против финансовых схем: блокирует подозрительные транзакции и ограничивает операции по картам несовершеннолетних.

Ранее Генпрокуратура инициировала иск о передаче в государственную собственность порядка 100 объектов недвижимости, связанных с экс-председателем Совета судей Виктором Момотовым. По информации ведомства, задержанный является прямым совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей.