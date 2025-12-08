В Калининградской области ущерб от коррупции вырос в пять раз за год

В 2025 году Калининградская область столкнулась с серьезным ростом коррупции: ущерб от 176 преступлений достиг более 177 миллионов рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее. Эта тревожная статистика была обнародована 8 декабря на брифинге по противодействию коррупции.

За год в суды поступило более 50 дел о взяточничестве. Эти дела касаются самых разных сфер: от чиновников в муниципалитетах до сотрудников полиции, таможни и даже адвокатов. С начала года уже рассмотрено 38 таких дел, где фигурируют 43 человека. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

Чтобы компенсировать ущерб, на имущество обвиняемых наложили арест на 90 миллионов рублей, и, что важно, сами обвиняемые уже добровольно выплатили 65 миллионов. Помимо уголовных дел, прокуроры также добиваются возврата незаконно присвоенного имущества. В этом году они подали 20 исков на сумму более 100 миллионов рублей, и благодаря этому семь земельных участков общей площадью более 50 тысяч квадратных метров вернулись в распоряжение муниципалитетов.

Существенный объем ущерба обусловлен резонансными делами, привлекающими широкое общественное внимание. В качестве иллюстрации приводится уголовное преследование бывшего руководства Балтийского федерального университета им. И. Канта. Экс-ректор и экс-проректор подозреваются в создании многомиллионной схемы неправомерных премиальных выплат, повлекшей за собой ущерб для университета в размере 35,1 миллиона рублей. По данным следствия, в указанной схеме участвовало порядка 20 работников.

