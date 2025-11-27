У семьи обвиняемого в рекордной взятке экс-сотрудника МВД Сатюкова нашли более 70 счетов

Бывший сотрудник управления «К» МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в рекордной для ведомства взятке, использовал для операций с деньгами более 70 банковских и брокерских счетов. Все они были оформлены на его ближайших родственников, пишет ТАСС.

Согласно судебным документам, счета открыли на жену, брата, отца и мать Сатюкова. На его брата пришлось 36 счетов, а остальные распределились между другими членами семьи. Фактически всеми денежными средствами и ценными бумагами распоряжались сам Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2023 года. Сатюков и Соколов объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере – 5 миллиардов рублей.

Управление «К» МВД России специализируется на борьбе с киберпреступностью. Дело Сатюкова стало крупнейшим в истории министерства по размеру взятки.

Напомним, экс-коллег сотрудника МВД Дмитрия Захарченко Сатюкова и Соколова уличили в вымогательстве у администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова (Билюченко). Фигурантов заочно арестовали, они успели сбежать. По некоторым данным, экс-полицейские могут находиться в Дубае, где один из них владеет апартаментами в небоскрёбе «Бурдж-Халифа».