ГП требует изъять имущество экс-полицейского Сатюкова по делу о рекордной взятке

Генпрокуратура России добивается конфискации имущества Георгия Сатюкова, экс-сотрудника управления «К» МВД, заочно арестованного по обвинению в получении рекордной взятки в 5 миллиардов рублей. Требование также распространяется на лиц, связанных с Сатюковым. Эта информация содержится в судебных документах.

«Исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества принято к производству», — говорится в документе.

В числе ответчиков по иску, помимо Сатюкова, фигурируют ещё пять человек, включая его родственников. Рассмотрение дела состоится 8 декабря.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что бывший полицейский фактически контролирует значительные активы: недвижимость, деньги и ценные бумаги. Эти средства размещены на счетах, оформленных на подставных лиц. Басманный суд наложил арест на эти активы, а также на имущество, принадлежащее его брату, отцу и матери (включая счета, ценные бумаги, драгоценные металлы и недвижимость).

Напомним, двух бывших коллег сотрудника МВД Дмитрия Захарченко Сатюкова и Дмитрия Соколова уличили в вымогательстве у администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова (Билюченко). Фигурантов заочно арестовали, они успели сбежать. По некоторым данным, экс-полицейские могут находиться в Дубае, где один из них имеет апартаменты в небоскрёбе «Бурдж-Халифа».