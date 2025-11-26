Обвиняемого во взятке мэра Владимира отправили в отставку

Мэр Владимира Дмитрий Наумов досрочно отправлен в отставку по инициативе региональной прокуратуры в связи с утратой доверия. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

Главу Владимира Дмитрия Наумова отправили в отставку в связи с утратой доверия. Видео © Telegram / Прокуратура Владимирской области

«Установлено, что глава города Владимира Дмитрий Наумов в 2024 году представил в адрес губернатора Владимирской области справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в которых умышленно в 3 раза (на сумму более 9 млн рублей) занизил стоимость приобретённого им в 2023 году недвижимого имущества, что ему удалось добиться предусмотренной законом процедуры контроля за расходами», — говорится в сообщении.

Дополнительно Наумов не уведомил городской Совет народных депутатов о возникшем конфликте интересов при назначении руководителей подведомственных администрации организаций. Прокуратура Владимирской области внесла в городской Совет представление с требованием о досрочном прекращении полномочий мэра. По результатам рассмотрения документа депутаты приняли решение об отставке Наумова в связи с утратой доверия.

В конце сентября стало известно, что Наумов, арестованный в конце августа, признался в получении взятки в 1,1 миллиона рублей от представителей похоронного бизнеса. СК обвинил его в мошенничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ), полагая, что в 2023 году он вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, чтобы за вознаграждение способствовать их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг.