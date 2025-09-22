Арестованный мэр Владимира признался в получении взятки на 1,1 млн рублей

Мэр Владимира Дмитрий Наумов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания», — отметили в ведомстве, передаёт ТАСС.

По данным следствия, Наумов получил 1,1 млн рублей за назначение членов преступной группы на руководящие должности в подведомственные администрации города организации — МКУ «ЦУГД» и МУП «СКРУ». Участники группы, по версии следствия, планировали незаконно зарабатывать на ритуальном бизнесе. Кроме того, глава города подписал нормативно-правовой акт, который создавал необоснованные льготы и преимущества для МУП «СКРУ».