22 сентября, 06:47

СК: Мэру Владимира Наумову предъявлено обвинение во взятке на 1,1 млн рублей

Мэру Владимира Наумову предъявлено обвинение во взятке на 1,1 млн рублей. Обложка © Telegram / Следком

Мэру города Владимир Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что градоначальник вступил в сговор с жителями Московской области и получил не менее 1,1 млн рублей за содействие в незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщили в Следкоме.

Мэру Владимира Наумову предъявлено обвинение во взятке на 1,1 млн рублей. Видео © Telegram / Следком

«В рамках преступной деятельности обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Наумов помогал участник преступной группы назначать руководителей в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», а также издавал нормативные акты, ограничивавшие конкуренцию в ритуальном бизнесе. Взамен он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей.

«По местам жительства и работы фигуранта проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, украшения, дорогостоящий автомобиль и иные объекты. По ходатайству следствия судом он заключён под стражу. Жителям Московской области инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — прим. Life.ru). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство», — уточняется в ведомстве.

Расследование продолжается. Также установлено, что взяткодатели и ещё 11 соучастников являются фигурантами уголовного дела о хищении более 5 млн рублей при оказании ритуальных услуг.

Напомним, что мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали прямо на рабочем месте утром 27 августа. Задержание связано с «похоронным» делом, по которому уже арестована организованная преступная группа, незаконно зарабатывавшая на услугах по захоронению с использованием государственных ресурсов. Октябрьский районный суд города арестовал Наумова.

