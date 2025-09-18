Стали известны обстоятельства смерти экс-мэра Вологды, задержанного за взятки на 11,3 млн

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов умер в областной клинической больнице, где проходил лечение, а не в СИЗО. Обстоятельства смерти обвиняемого в коррупции чиновника прояснила пресс-служба регионального управления ФСИН

«17 сентября обвиняемый Шулепов Е. Б. скончался в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания» , — рассказали в управлении, подчеркнув, что данные о его смерти в СИЗО не соответствует действительности.

Напомним, в мае прошлого года Следственное управление по Вологодской области сообщало о задержании Шулепова. Его обвинили в получении взяток на 11,3 миллиона рублей. В мае 2025 года дело против него поступило в Вологодский городской суд. А в августе имущество Шулепова и его семьи было арестовано. А 18 сентября появились данные о смерти бывшего мэра.