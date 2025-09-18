Скончался экс-мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции
Евгений Шулепов. Обложка © Wikipedia / Duma.gov.ru
Скончался бывший глава Вологды и экс-депутат Государственной думы Евгений Шулепов. Об этом у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его дочь Елена Шулепова.
«Папы больше нет», — написала Шулепова, не уточнив причины смерти и других подробностей.
Напомним, в мае прошлого года Следственное управление по Вологодской области сообщало о задержании Шулепова по делу о коррупционной деятельности и превышении должностных полномочий. В мае 2025 года в Вологодский городской суд поступило уголовное дело против бывшего градоначальника.
В прошлом месяце суд арестовал имущество Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры, которая требует изъять в доход государства его недвижимость, активы, транспорт и денежные средства, приобретённые в результате коррупционной деятельности.
