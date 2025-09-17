Владимир Путин
17 сентября, 12:21

Экс-футболист сборной Сербии умер во время товарищеского матча

Сербский футболист Деян Милованович. Обложка © Wikipedia / Liondartois

Сербский футболист Деян Милованович скончался в возрасте 41 года во время товарищеского матча ветеранов. Трагический инцидент произошёл из-за внезапной остановки сердца, сообщает пресс-служба французского клуба «Ланс».

«Ланс» с глубоким волнением узнал о внезапной кончине Деяна Миловановича, которая произошла во вторник в возрасте 41 года», — говорится в сообщении.

В официальном заявлении клуба подчёркивается, что Милованович провёл 47 матчей за «Ланс» в период с 2008 по 2010 год, оставив о себе самые тёплые воспоминания. Коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким футболиста.

Карьера Миловановича была тесно связана с белградской «Црвеной Звездой», где он дебютировал в 17 лет, а уже к 22 годам стал капитаном команды. В 2006 году его признали лучшим игроком лиги по версии капитанов всех клубов, а дважды завоеванная «двойная корона» (чемпионат и Кубок Сербии) подтвердила его статус одного из самых значимых игроков в истории клуба.

Ранее во время матча оборвалась жизнь 33-летнего бразильского вратаря Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известного под прозвищем Пиксе. В муниципалитете Аугусту-Корреа, расположенном в штате Пара, проходили региональные соревнования. На решающем ударе с шестиметровой отметки голкипер отбил мяч грудью, а после потерял сознание и рухнул на площадку.

