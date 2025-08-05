Победитель Лиги чемпионов в составе Порту Жорже Кошта умер на 54-м году жизни
Жорже Кошта. Обложка © ТАСС / EPA
Бывший футболист Жорже Кошта, в составе «Порту» побеждавший в Лиге чемпионов сезона-2003/04, скончался в возрасте 53 лет. Информацию о его смерти распространило португальское издание A Bola, не уточняя обстоятельств произошедшего.
Кошта посвятил «Порту» 15 лет своей карьеры, выступая за клуб с 1990 по 2005 год на позиции защитника. За это время он принял участие в 324 матчах, отметившись 20 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Был капитаном команды. Вместе с «Порту» он восемь раз становился чемпионом Португалии, пять раз выигрывал национальный кубок, а также добился успеха на международной арене. В 2003 году он помог «Порту» завоевать Кубок УЕФА (ныне Лига Европы), а через год триумфально выиграл Лигу чемпионов. В те годы в составе клуба также играл российский полузащитник Дмитрий Аленичев. Также Кошта выступал за «Пенафиел», «Маритиму», английский «Чарльтон» и бельгийский «Стандард».
После завершения игровой карьеры Кошта перешёл на тренерскую работу. Он возглавлял португальские клубы «Брага», «Ольяненсе» и «Академика», «Пасуш де Феррейра», «Арока», «Фаренсе», «Академику де Визеу», АВС, румынские ЧФР и «Газ Метан», кипрские АЕЛ и «Анортосис», французский «Тур», тунисский «Сфаксьен», индийский «Мумбаи Сити», а также национальную сборную Габона. В июне 2024 года он вернулся в «Порту», заняв должность спортивного директора.
Ранее стало известно, что в горах Пакистана погибла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер. Ей был 31 год.