Напарница погибшей биатлонистки Дальмайер заявила, что она могла выжить

Партнёрша по команде немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер заявила, что спортсменка могла бы остаться в живых. По словам Марины Краусс, если бы они не приняли решение вернуться назад из-за потенциальной опасности, то всё было бы иначе.

«Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», — заявила Краусс, слова которой цитирует издание Ski-Nordique.