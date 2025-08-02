Напарница погибшей биатлонистки Дальмайер заявила, что она могла выжить
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Партнёрша по команде немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер заявила, что спортсменка могла бы остаться в живых. По словам Марины Краусс, если бы они не приняли решение вернуться назад из-за потенциальной опасности, то всё было бы иначе.
«Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», — заявила Краусс, слова которой цитирует издание Ski-Nordique.
Напомним, что 31-летняя Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум во время восхождения на Пик Лайла (6096 метров) на высоте около 5700 метров. Её партнёрша сразу вызвала экстренные службы, но из-за труднодоступности района вертолёт смог прибыть только во вторник утром. Спасатели не могли приблизиться к спортсменке из-за угрозы повторного камнепада.