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2 августа, 14:26

Напарница погибшей биатлонистки Дальмайер заявила, что она могла выжить

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Партнёрша по команде немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер заявила, что спортсменка могла бы остаться в живых. По словам Марины Краусс, если бы они не приняли решение вернуться назад из-за потенциальной опасности, то всё было бы иначе.

«Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», заявила Краусс, слова которой цитирует издание Ski-Nordique.

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Напомним, что 31-летняя Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум во время восхождения на Пик Лайла (6096 метров) на высоте около 5700 метров. Её партнёрша сразу вызвала экстренные службы, но из-за труднодоступности района вертолёт смог прибыть только во вторник утром. Спасатели не могли приблизиться к спортсменке из-за угрозы повторного камнепада.

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Наталья Афонина
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