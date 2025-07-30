Звезда биатлона Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад

Лауре Дальмайер был 31 год. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в 2018 году (в спринте и гонке преследования). Также она семь раз выигрывала чемпионат мира, а в сезоне-2016/17 стала обладательницей Кубка мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, причиной она назвала потерю мотивации. Дальмайер вместе с норвежкой Марте Олсбю-Ройселанн является единственной биатлонисткой, выигравшей пять золотых медалей на одном чемпионате мира, а также единственной завоевавшей награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд (Холменколлен-2016 и Хохфильцен-2017).