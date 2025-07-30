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30 июля, 12:34

Звезда биатлона Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад

DPA: Чемпионка ОИ по биатлону Дальмайер погибла при камнепаде в горах Пакистана

Лаура Дальмайер. Обложка © Wikipedia / Martin Rulsch

Лаура Дальмайер. Обложка © Wikipedia / Martin Rulsch

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада в горах Пакистана. Об этом сообщает агентство DPA.

Немка совершала восхождение на гору Лайла, но попала под камнепад. Её напарница вызвала помощь, однако из-за удалённости района спасатели не смогли прибыть оперативно.

Лауре Дальмайер был 31 год. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в 2018 году (в спринте и гонке преследования). Также она семь раз выигрывала чемпионат мира, а в сезоне-2016/17 стала обладательницей Кубка мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, причиной она назвала потерю мотивации. Дальмайер вместе с норвежкой Марте Олсбю-Ройселанн является единственной биатлонисткой, выигравшей пять золотых медалей на одном чемпионате мира, а также единственной завоевавшей награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд (Холменколлен-2016 и Хохфильцен-2017).

Россиянин погиб во время экстремального полёта над горами в Таджикистане
Россиянин погиб во время экстремального полёта над горами в Таджикистане
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Никита Никонов
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