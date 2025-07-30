Возобновлены поиски попавшей под камнепад в Пакистане чемпионки ОИ Дальмайер

В Пакистане возобновлены поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая попала под камнепад во время восхождения на вершину Лайла. Об этом сообщает агентство DPA.

Поисковую операцию откладывали из-за неблагоприятных погодных условий. В поисках спортсменки задействованы две команды опытных альпинистов и горных носильщиков. Отмечается, что доступ к месту происшествия затруднён, при этом сохраняется высокий риск повторного камнепада.

Ранее Life.ru сообщал, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в Пакистане. Это произошло во время восхождения на пик Лайла совместно с напарницей. Оперативно оказать помощь оказалось невозможно, так как вершина находится в отдалении.