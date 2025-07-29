Олимпийская чемпионка по биатлону попала под камнепад в Пакистане, поиски приостановлены до утра

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в Пакистане. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник, по словам которого немка получила серьёзные травмы.

Дальмайер совершала восхождение на пик Лайла (6096 метров) со своей напарницей. На высоте около 5700 метров случился камнепад. Напарницы экс-биатлонистки вызвала помощь, однако пока спасатели не смогли добраться до альпинисток, так как район восхождения находится в отдалении. Поиски приостановлены из-за наступления темноты.

Лауре Дальмайер 31 год. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в 2018 году(спринт и гонка преследования). Также она семь раз выигрывала чемпионат мира, а в сезоне 2016/17 стала обладательницей Кубка мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, признавшись, что потеряла мотивацию. Она имеет сертификаты горного и горнолыжным гидом, принимает активное участие в деятельности горноспасательной службы.